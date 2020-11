Desabamento de falésia mata três pessoas na praia de Pipa, Rio Grande do Norte

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Umalocalizada na, na cidade de, no Rio Grande do Norte, desabou no início da tarde desta terça-feira (17) e atingiu algumas pessoas que passavam pelo local. A(PM) informou que ao menos três pessoas morreram.

Desabamento de falésia mata três pessoas na praia de Pipa, Rio Grande do Nortehttps://t.co/fmm8wI8aKe pic.twitter.com/m4XsmVeIYZ %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 17, 2020

As três pessoas que morreram são um homem, uma mulher e uma criança de idade ainda não conhecida. Ainda de acordo com algumas testemunhas, eles são parte da mesma família. A praia estava movimentada no momento do deslizamento da barreira.

A praia é um dos principais pontos turísticos da cidade e do Rio Grande do Norte. Tibau do Sul fica a 85 km de Natal, capital do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu por volta das 11h desta terça-feira. As pessoas foram soterradas e, segundo relatos, não resistiram ao incidente mesmo após serem socorridas. As identidades não haviam sido reveladas até a publicação desta nota. A base dessa falésia fica na Baía dos Golfinhos, na praia da Pipa, no município de Tibau do Sul.