Vídeo: onça-parda ameaçada de extinção 'passeia' em parque urbano

A "visita" de uma onça-parda ao Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP), movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (15/11).



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental da Região tentaram capturar o felino - exímio escalador, caçador e corredor -, sem sucesso.





Segundo os militares, o bicho saiu do parque, atravessou a rua e entrou em uma vegetação próxima à Avenida 11 de Maio. A principal hipótese é de que ele tenha chegado à área urbana por meio de tubulações de galerias de escoamento de água de chuva ou fundos de vale.



Bombeiros e Polícia Militar Ambiental tentaram capturar a onça-parda que apareceu no Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP), sem sucesso (foto: Twitter/Reprodução)





Os agentes acreditam tratar-se da mesma onça que apareceu no ano passado em bairros da Zona Oeste de Presidente Prudente.





A fera, também conhecida como suçuarana, puma, onça-vermelha e leão-baio, é a segunda maior espécie de felino do Brasil, atrás apenas da onça-pintada.





De acordo com ambientalistas, a maior ameaça à espécie é a expansão urbana, que destrói as matas, principal habitat de felinos selvagens no Brasil.