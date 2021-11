Piloto do avião de Marília Mendonça avisou duas vezes que iria pousar

Avião em que Marília Mendonça viajava com mais quatro pessoas caiu em um curso d'água com muitas pedras

O piloto que levava Marília Mendonça de Goiânia para Caratinga, no voo que terminou com a morte da cantora e mais quatro pessoas , há uma semana, avisou pelo rádio que iria pousar por duas vezes. A informação foi confirmada por um piloto local que passava pela região no dia para o jornal O Globo.- Veja: o que é levado em conta em relatório de acidentes

De acordo com ele, nada indicava que o voo poderia estar com problemas. "Ele disse que estava pegando a perna do vento e, cerca de 20 segundos depois, voltou a dizer que estava pegando a perna do vento 02, o que significa que estava iniciando o procedimento padrão de pouso. Isso não configura uma anormalidade pois os pilotos podem prolongar um pouco o tempo do pouso", lembrou. Perna de vento é como os pilotos chamam o procedimento de pouso.