Homem é preso acusado de filmar genitálias de crianças

Amilton segue preso na cadeia de Planaltina de Goiás (foto: PCGO/Divulgação) A Polícia Civil de Planaltina de Goiás (GO) prendeu, nesta quinta-feira (11/11), um homem acusado de fotografar e filmar órgãos genitais de crianças. As vítimas, todas meninas, eram parentes ou filhas de amigas do homem e foram filmadas em momentos de descontração, como em brincadeiras ou em atividades rotineiras. Nos registros feitos por um celular, o suspeito sempre focava nas genitálias.









A prática criminosa foi descoberta quando uma das famílias das vítimas encontrou o celular de Amilton e viu as imagens. A Polícia foi acionada e o homem confessou o crime. "Ele mantinha a prática há pelo menos um ano", conta o delegado. A corporação ainda desconfia que outras crianças podem ter sido vítimas das filmagens após constatar que o suspeito deletou arquivos do celular.





Amilton segue preso na cadeia de Planaltina de Goiás e após a conclusão do inquérito será indiciado pelo crime de "produzir, reproduzir, fotografar, filmar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente", agravada da pena de 4 a 8 anos de prisão por "prevelecer de relações domésticas ou de parentesco", conforme previsto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).