Motorista tenta atropelar duas pessoas, depois de uma 'fechada de trânsito'

Carro tenta atropelar duas pessoas após briga de trânsito no Distrito Federal (foto: PCDF/Divulgação) Um homem, 36 anos, se descontrolou e tentou atropelar duas pessoas, em Taguatinga Norte, no Distrito Federal, após discussão causada por uma 'fechada' - quando um veículo se coloca de maneira abrupta à frente de outro carro. O momento foi registrado por câmeras de segurança, na terça-feira, e flagraram o condutor de um Renault Kwid de cor branca, identificado pelas iniciais W.P.S, tentando atingir dois homens.









De acordo com o delegado-chefe da 12ª DP, José Ribeiro, o Celta teria encostado na lateral do Kwid. "O motorista do Celta desceu com a trava do volante e foi em direção ao veículo branco e, com ela, acertou algumas vezes o carro. O cara do Celta disse que desceu com a intenção de conversar", relata o agente.





Ainda segundo o delegado, um dos homens que estava fora do carro pegou uma pedra e acertou a cabeça do motorista do veículo branco. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para o local, mas não atuou no caso.





O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), como dano, lesão corporal e injúria pela tentativa de atropelamento do proprietário do veículo branco. Lá, foi lavrado um termo circunstanciado que seguirá para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). "Vamos mandar o inquérito à Justiça, e no dia seguinte ele vai para audiência de custódia", explica o investigador.





Na delegacia, os três homens foram identificados. Eles não possuem passagem pela polícia, assinaram o termo foram liberados da unidade em seguida. Os policiais militares fizeram o teste do bafômetro no motorista Renault Kwid, mas o resultado deu negativo. O condutor do Celta se negou a aferição, mas não apresentava sinais de alcoolemia.