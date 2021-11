Acumulada pela 7ª vez seguida, Mega-Sena pode pagar R$ 90 milhões nesta 4ª

Sorteio da Mega-Sena será às 20h desta quarta-feira (10/11) (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Acumulada pela sétima vez seguida, a Mega-Sena está com um prêmio de R$ 90 milhões para o sorteio que ocorre nesta quarta-feira (10/11). Até lá, os brasileiros podem ir às casas lotéricas para fazer uma aposta e, quem sabe, levar a bolada. O concurso 2427 da Mega-Sena será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até as 19h. pela sétima vez seguida, aestá com um prêmio depara o sorteio que ocorre nesta quarta-feira (10/11). Até lá, os brasileiros podem ir às casas lotéricas para fazer uma aposta e, quem sabe, levar a bolada. O concurso 2427 da Mega-Sena será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até as 19h.





Fabiano Melo, 43 anos, foi um dos brasilienses que aproveitou a hora do almoço desta terça-feira (8/11) para garantir logo as apostas do bolão com os amigos. O empresário conta que não joga com frequência, apenas quando os valores do prêmio são muito altos. "Junta eu e uns cinco amigos para fazer os bolões da Mega-Sena. Se eu ganhasse, iria viajar pelo mundo, porque, com esse dinheiro, dá para conhecer o planeta inteiro. Tem muitos lugares bonitos por aí", ressalta o morador do Sudoeste, já pensando no que fazer se levar o prêmio.

Assim como Flávio, a comerciante Rita Augusto, 54 anos, não costuma jogar em todos os concursos da Mega-Sena, mas, com esse valor acumulado, vale a pena fazer uma aposta. "Eu jogo mais nos outros jogos da Loteria, mas quem não quer ganhar esse dinheiro todo? Vou tentar a sorte e fazer um jogo, vai que dá certo!", brica a moradora de Águas Claras.





Como jogar





Para quem for apostar basta procurar qualquer unidade das Lotéricas Caixa ou pelo site http://loterias.caixa.gov.br/ . Para fazer a aposta pela internet, é necessário fazer um cadastro antes de efetuar o jogo. Após o preenchimento dos dados, é só escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar as apostas utilizando o cartão de crédito cadastrado.





O valor mínimo na plataforma é de R$ 30, e o máximo, R$ 945 por dia. O serviço on-line funciona 24 horas, mas o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das loterias físicas. Além do site, a Caixa disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa, para os usuários do sistema iOS, e o internet banking, para quem tem acesso ao sistema.





A cartela com seis dezenas é R$ 4,50. O bilhete com sete marcações custa R$ 31,50, e a de oito, R$ 126. Quanto mais números, maior o valor cobrado e mais chances de faturar o prêmio máximo.





Apostas ganhadoras





No sorteio do último concurso, que ocorreu sábado (6/11), doze apostas do Distrito Federal acertaram cinco dezenas. Cada uma ganhou cerca de R$ 25 mil. O prêmio para quem acertasse os seis números sorteados era de R$ 75 milhões.