Mega-Sena acumula e prêmio pode passar de R$ 90 milhões

Mais uma vez, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2426 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal, e o prêmio pode ultrapassar R$ 90 milhões, na próxima quarta-feira (10/11).









As dezenas sorteadas foram: 5 - 11 - 24 - 27 - 32 - 57. Embora ninguém tenha acertado os seis números da Mega, 249 apostas fizeram cinco números e cada uma vai receber R$ 25.132,53. A quadra pagou R$ 585,42 para 15.271 apostas.





As apostas para o concurso 2427 da Mega podem ser realizadas até às 19h de quarta-feira (6/11) em qualquer lotérica da Caixa ou de forma on-line, no site da Caixa Econômica Federal. O sistema funciona 24h por dia e as compras e o pagamento do prêmio são vinculados ao CPF cadastrado.





É necessário ser maior de idade (18 anos ou acima) para realizar essa operação. A cartela simples custa R$ 4,50 e tem seis números. Os apostadores podem marcar de seis a 15 números, tendo em mente que, quanto mais forem marcados, maior será o preço e a chance de ganhar. Os sorteios são transmitidos ao vivo pela internet, nas redes sociais da Caixa e da Rede TV, além de serem televisionados ao vivo pela Rede TV.