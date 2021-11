Velório de Marília Mendonça será em Goiânia neste sábado (6/11)

Marília Mendonça morreu aos 26 anos (foto: Reprodução/Redes Sociais) O velório de Marília Mendonça ocorrerá neste sábado (6/11) em Goiânia. O evento será aberto ao público, e a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pela Goiânia Arena (Ginásio Valério Luiz de Oliveira), ao lado do Estádio Serra Dourada.

Família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 6, 2021

Marília nasceu em Cristianópolis, município goiano de pouco mais de 3 mil habitantes. A cantora sempre teve um público fiel no estado. Em setembro de 2018, Marília fez um show gratuito na Praça Cívica, em Goiânia, onde gravou o vídeo para a música Bem Pior Que Eu, que conta com mais de meio bilhão de visualizações no YouTube. O governador de Goiás decretou luto de três dias no estado, a partir desta sexta-feira (5/11), em respeito à morte da cantora goiana, Marília Mendonça.

Morte trágica

Marília Mendonça morreu aos 26 anos após o avião em que fazia viagem caiu na cidade de Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A cantora realizaria shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana. Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto.