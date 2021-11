Airbnb vetará locação para festas de réveillon no Brasil

Plataforma vetará alugueis para festas no Rèvellion

A plataforma de locação de imóveis por temporadas Airbnb incluiu o Brasil na lista de países onde serão recusados pedidos de reserva de acomodações inteiras por uma noite, na véspera de Ano Novo, para hóspedes sem histórico de avaliações positivas.



A iniciativa é válida em nove países e agora inclui, além do território brasileiro, Porto Rico e Nova Zelândia. Já faziam parte do plano, testado pela primeira vez no ano passado, EUA, Canadá, Austrália, França, Espanha e Reino Unido.



Em 2020, o Airbnb proibiu globalmente, em 2020, festas e eventos de qualquer natureza em espaços locados pela plataforma. Agora, a empresa anuncia a expansão de um recurso complementar a essa política, para prevenir que usuários desrespeitem essa regra no réveillon, data com maiores riscos de festas não autorizadas.

A empresa também vai implementar restrições mais rígidas para reservas de duas noites, ampliando o uso da tecnologia que detecta solicitações nesse perfil feitas de última hora, em localidades específicas, por hóspedes sem histórico de avaliações positivas no sistema. Medidas semelhantes foram adotadas com sucesso nos EUA e no Canadá para o 4 de julho e o Halloween de 2021.

O Airbnb nasceu em 2007, quando dois anfitriões receberam três hóspedes em sua casa em São Francisco, nos Estados Unidos. Hoje, tem 4 milhões de anfitriões, que já receberam mais de 1 bilhão de hóspedes em quase todos os países.