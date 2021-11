Covardia: motorista persegue, atropela e mata cadela em condomínio no DF

Motorista se aproxima do animal (foto: Reprodução)

Umafoi perseguida, atropelada epor motorista no Distrito Federal nessa terça-feira (2/11). O dono, Jairo Rodrigo de Oliveira, passeava com o animal dentro do próprio condomínio no Park Way quando uma caminhonetee passou por cima de Margô, como era chamada.