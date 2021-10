Ao menos 12 bombeiros são soterrados depois de desmoronamento em gruta

(foto: Reprodução) Ao menos doze bombeiros civis ficaram soterrados após um desmoronamento na Gruta do Itambé, em Altinópolis, interior de São Paulo, neste domingo (31/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros três pessoas foram retiradas do local com fraturas e hipotermia e nove estão desaparecidas.









Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, mostram que as equipes trabalham em um local com pouca iluminação e estreito. Segundo a corporação, 26 pessoas faziam um treinamento dentro da gruta no momento do ocorrido.





Os bombeiros civis eram alunos da escola Real Life, de Ribeirão Preto. De acordo com o site da empresa, ela atua há nove anos no setor.





Segundo informações do Governo de São Paulo sobre atrações turísticas do Estado, a gruta tem formação arenítica, "o que a torna suscetível a grandes desgastes, tanto pela ação antrópica quanto pela ação natural". Ela tem 28 metros de altura e cerca de 350 metros de galerias.





O local é tão simbólico para a região que aparece no brasão da cidade de Altinópolis. Além disso, é um sítio arqueológico cadastrado no Iphan por ter sido uma oficina lítica de populações pré-coloniais (onde fabricavam artefatos de pedra).