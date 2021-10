Fiocruz recebe lotes de IFA para produzir 48 milhões de vacinas da Astrazeneca

Após receber três lotes de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) neste domingo, 31, totalizando nove lotes em outubro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai encerrar o mês tendo recebido um recorde do insumo, capaz de produzir 48 milhões de doses da vacina contra covid-19 da Astrazeneca.



Segundo a instituição, o quantitativo recebido hoje possibilita a produção de cerca de 17,4 milhões de doses de vacinas, e que as remessas são resultado de um processo de negociações com a Astrazeneca para acelerar o recebimento de IFA e garantir a continuidade da produção de vacinas.



A Fiocruz dispõe de mais 15,3 milhões de doses que estão em produção e controle de qualidade e em breve serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, para imunizar os brasileiros. As entregas semanais ininterruptas até 20 de dezembro estão garantidas.