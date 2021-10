Caso Henry: vídeo mostra mãe e Jairinho saindo do prédio com a criança

(foto: reprodução) Novas imagens, divulgadas para a imprensa pela defessa do ex-vereador do Rio de Janeiro Dr. Jairinho, nesta terça-feira (26/10), mostram ele e Monique Medeiros no elevador a caminho do hospital com o menino Henry Borel na madrugada que ele morreu, em 8 de março.





As imagens do circuito interno mostram Dr. Jairinho fazendo o que seria uma manobra de ressuscitação na criança. A defesa alega que o vídeo demonstra que o menino foi levado com vida ao hospital e que o padrasto tentou socorrê-lo.





Dr. Jairinho e Monique são réus, acusados do assassinato de Henry Borel. O julgamento já teve início e a próxima sessão é em dezembro. O casal está preso desde 8 de abril.





A câmara de segurança registra que o casal desceu do prédio por volta das 4h10 com o menino desacordado nos braços de Monique. Para a acusação, o vídeo é mais uma prova da omissão de socorro. A polícia afirma que o menino já estava morto na hora que o casal saiu do apartamento. O laudo pericial indica que a morte de Henry ocorreu pelo menos duas horas antes deles deixarem o apartamento.









Segundo o laudo, o menino sofreu 23 lesões e que morreu devido a uma hemorragia no fígado causada por ação violenta.





No último dia 6, teve início o julgamento do casal no 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Foram mais de 14 horas de escuta de testemunhas.