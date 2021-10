Bebê morre com tiro na barriga enquanto cortava o cabelo no Rio de Janeiro

Mário é a quinta criança morta por arma de fogo no Rio de Janeiro em 2021 (foto: Lucas Lourenço/Facebook/Reprodução)

Três pessoas foram mortas e uma ficou ferida em um tiroteio na cidade de Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro, na segunda-feira (25/10). Entre as vítimas, duas crianças , uma 3 anos e outra de um 1 ano e meio. O mais novo, Mário Neto Ferreira Lourenço, foi atingido na barriga e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. forame uma ficou ferida em um tiroteio na cidade de Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro, na segunda-feira (25/10). Entre as vítimas,, uma 3 anos e outra de um 1 ano e meio. O mais novo, Mário Neto Ferreira Lourenço, foi atingido nae chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.





barbearia para cortar o cabelo acompanhado do pai, Lucas Lourenço Silva. "Hoje foi meu filho que perdeu a vida cortando o cabelo no salão. Vítima da violência do estado do Rio de Janeiro. Até quando vamos perder entes queridos? 1 ano e 6 meses, meu príncipe... Senhor, misericórdia. Muita dor na minha alma! Caso ocorrido em Mesquita, Jacutinga", desabafou em uma postagem no Facebook que acompanha a foto do bebê.





A outra criança foi atingida de raspão na perna e já teve alta do hospital. Dois jovens não resistiram aos ferimentos. Ruan Batista de Souza, de 24 anos, morreu na hora e o adolescente Renan Batista Nunes, de 17 anos, chegou ao Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo, mas também não sobreviveu.





No início da tarde desta terça-feira (26/10), Lucas Lourenço compareceu ao IML de Nova Iguaçu para reconhecer o corpo do filho. Ainda não há informações sobre o sepultamento das vítimas.





Milícia



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai investigar o caso. O batalhão da Polícia Militar de Mesquita foi chamado para atender uma ocorrência de tiroteio na região. Até o momento, não há informações de que ocorressem operações policiais próximas ao local no momento das mortes.





De acordo com o portal G1, os investigadores suspeitam do envolvimento da milícia no crime. Câmeras de segurança da região também estão sendo analisadas para ajudar nas investigações. Imagens vistas até o momento, mostram um homem encapuzado descendo de um carro vermelho e atirando na direção de Ruan. O rapaz se escondeu na barbearia, mas o criminoso não desistiu e continuou a disparar.





Agora, a polícia pede que os moradores da região compartilhem informações que possam ajudar na identificação do atirador. O contato pode ser feito através de mensagens de WhatsApp para o número (21) 98596-7442, o anonimato é garantido pela polícia.





Sequência trágica



Mário é a quinta criança morta a tiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro neste ano. Logo nos primeiros minutos de 2021, Alice Pamplona, de 5 anos, foi assassinada no colo da mãe enquanto assistiam à queima de fogos na comunidade do Turano, em Rio Comprido.





Um mês depois, Ana Clara Machado foi morta enquanto brincava na porta de casa, em Niterói. Também aos cinco anos de idade. No momento dos tiros, policiais militares patrulhavam a região e chegaram a ser acusados da autoria dos disparos pela família, mas a PM nega.





Kaio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos, estava em uma festa quando foi atingido em cheio na cabeça por uma bala. No momento da tragédia, ele brincava com amigos na em um bairro de Bangu. O menino passou oito dias internado, mas acabou não resistindo.





O caso mais recente havia sido de Ycaro Miguel Sigilão dos Santos, de apenas 2 anos. Em julho, ele brincava na rua com outras crianças quando uma pessoa não identificada passou atirando e atingiu o menino, o fato foi no município de Barra Mansa. Ycaro morreu na hora.