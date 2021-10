Tereza Cristina: Brasil é dos poucos com condições reais de ter economia verde

Tereza Cristina, ministra da Agricultura, afirmou que sua pasta tem feito esforços para que o agronegócio seja um protagonista da agenda verde (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta segunda-feira, 25, que sua pasta tem feito esforços para que o agronegócio seja um protagonista da agenda verde lançada hoje pelo governo. "Nos últimos 40 anos o Brasil tem sido um grande provedor de alimentos, fibras, bioenergia e tecnologias em agropecuária tropical para todo o mundo. O Brasil é um dos poucos países do mundo com condições reais para ter uma economia de verdade", afirmou, em cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Crescimento Verde (PNCV), no Palácio do Planalto.A ministra destacou medidas de regularização fundiária e ambiental, com instrumentos para o uso sustentável de recursos naturais. "Queremos garantir uma agropecuária competitiva e de baixo impacto ao meio ambiente, com resiliência e adaptação às mudanças climáticas. A agricultura brasileira é descarbonizante e caminha a passos largos para a neutralidade de carbono", completou.Tereza Cristina citou ainda o lançamento nesse mês da Cédula do Produtor Rural Verde (CPR Verde), por meio do qual os produtores rurais passam a receber pagamentos pela preservação ambiental, com recursos de fundos e empresas interessadas em compensar suas emissões de gases do efeito estufa.