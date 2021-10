Brasil tem 52% da população com a vacinação completa contra o coronavírus

Ao todo, o Brasil tem 153.329.883 pessoas parcialmente imunizadas, o que representa 71,88% da população total e 94,59% das pessoas acima de 18 anos. (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

São Paulo chegou nesta segunda-feira, 25, à marca de 103,22% da sua população adulta já imunizada ao menos com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Ao todo, o Brasil tem 153.329.883 pessoas parcialmente imunizadas, o que representa 71,88% da população total e 94,59% das pessoas acima de 18 anos.Nas últimas 24 horas, 256,7 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. Entre os mais de 153 milhões de vacinados, 111,04 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus (duas doses ou aplicação única), o que representa 52,06% da população total.Nesta segunda-feira, 1,2132 milhão de pessoas receberam a segunda dose; 112 receberam uma dose única; e outras 487,9 mil receberam uma dose de reforço.Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 2.069.426 doses nas últimas 24 horas.São Paulo tem 80,31% da população total vacinada ao menos com uma dose contra o coronavírus, enquanto 65,84% tem o esquema vacinal completo (duas doses ou aplicação única), o mais avançado no País. Os outros quatro Estados com a maior proporção de habitantes totalmente imunizados são: Mato Grosso do Sul (63,32%), Rio Grande do Sul (58,47%), Paraná (55,05%) e Espírito Santo (52,98%).