Governo federal ainda não pagou diárias a bombeiros que foram ao Haiti

Haiti foi devastado por terremoto em agosto deste ano (foto: Reginald LOUISSAINT JR / AFP)

Os bombeiros militares brasileiros que foram ao Haiti em missão humanitária depois de um terremoto em agosto ainda não receberam as diárias para compensar os gastos no exterior. Na delegação, composta por cerca de 30 profissionais, estiveram agentes que dão expediente em Minas Gerais O atraso é confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores. Ao, o Itamaraty informou que processo administrativo para a concretização dos repasses está sendo concluído. A dívida aos bombeiros é de US$ 80 mil - valor que, na cotação atual, representa cerca de R$ 452 mil.Os bombeiros aterrissaram no Haiti no mês do desastre natural . A missão durou 21 dias. No país caribenho, os agentes atuaram em buscas em estruturas colapsadas, na construção de pontes e acessos e na distribuição de alimentos. Eles trabalharam, também, prestando primeiros socorros a feridos, na demolição de construções comprometidas e na montagem de abrigos.O pagamento de diárias a servidores em missões no exterior é regulamentado por decreto presidencial editado em 2006. O tremor de terra em solo haitiano atingiu escala de 7,2. Mais de 2 mil pessoas morreram.Pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), viajaram quatro profissionais. Da divisão do Distrito Federal, outros 24 foram escalados; da Força Nacional de Segurança, mais quatro.A reportagem tentou contato as assessorias do Corpo de Bombeiros de MG e do Distrito Federal, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.