Mulher finge ligar para amiga e denuncia marido agressor à Polícia Militar

(foto: Marcos Santos/ USP) A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestou socorro a uma mulher que estava sendo ameaçada pelo marido, na quarta-feira (20/10). Moradora de Ceilândia, ela ligou no 190 com objetivo de denunciar o homem que dizia querer matá-la. No momento do registro, o marido pergunta se ela está falando com a polícia, e a vítima nega afirmando que está no telefone com uma amiga.









O agente orientou a moça a falar com ele como se fosse uma colega e passou a ligação para uma policial mulher. Segundo informações da PMDF, a ocorrência foi registrada na QNO, no Setor O, em Ceilândia.





"Nossa viatura chegou em cinco minutos no local. A mulher informou que o marido chegou bêbado em casa e estava agressivo, mas em nenhum momento tentou agredi-la. Perguntamos se ela tinha interesse em fazer registro na delegacia, mas ela disse que não. Conversamos com o marido e ele estava mais calmo. Desta forma, a situação foi resolvida no local", explicou o soldado Douglas, responsável por atender a ocorrência.





Além disso, ao chegar no endereço, os militares encontraram a solicitante chorando e bastante nervosa. Ela recusou ser levada para a delegacia e disse que não registraria a ocorrência já que não havia sido agredida. De acordo com a investigação, a vítima de violência psicológica não tinha lesões aparentes no corpo. A equipe orientou que, se a moça precisasse de algo, poderia retornar a ligação ao 190.