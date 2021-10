Estelionatária que aplicava golpe do falso PIX é presa pela polícia do DF

A mulher usava as redes sociais para aplicar o golpe (foto: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (22/10), uma mulher que aplicava golpes de pagamento usando o PIX. A investigada aplicou golpes em diversos pontos do DF e utilizava sites de relacionamento do Facebook para procurar objetos de uso pessoal disponíveis para a venda.









A suspeita foi presa em flagrante e responderá por estelionato, podendo pegar até cinco anos de prisão.





Fique atento:





Mesmo com o envio do comprovante de transferência bancária, a recomendação é verificar, pelo aplicativo do banco ou extrato bancário, se realmente o valor listado entrou na conta do titular.