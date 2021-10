Grupo tenta depositar cheques falsos no valor de R$ 19 milhões no DF

Três foram presos em flagrante pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa (foto: PCDF/Divulgação)

Na tarde de quinta-feira (14/10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um grupo que tentava depositar cheques falsos em agência bancária de Taguatinga. Após comunicação do setor de segurança de uma instituição, policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (CORF) abordaram uma mulher de 38 anos. Ela tentou realizar o depósito de um cheque administrativo falso no valor de R$ 9,7 milhões.