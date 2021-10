Criança de 2 anos morre depois de cair de carro

Bombeiros tentaram reanimar a vítima por 50 minutos, mas não conseguiram salvar a criança (foto: Divulgação - CBMDF) Uma criança de 2 anos morreu, nesta quinta-feira (14/10), após cair de um veículo. O acidente aconteceu perto de um supermercado do Riacho Fundo 1, na altura da QN 3. A vítima teve traumatismo cranioencefálico grave, provocado pela queda, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF). O bebê, que não teve a identidade informada, passou por uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.









A família da criança relatou aos militares que ela teria caído do carro, conduzido pelo avô da vítima. A corporação não soube informar se o carro estava em movimento ou parado na hora do acidente. As polícias Militar e Civil foram acionadas para atuar na ocorrência.