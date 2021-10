Policial Civil morre atropelado por carro enquanto pedalava

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, mas, quando as equipes chegaram, encontraram a vítima inconsciente (foto: crédito: CBMDF/Divulgação)

O policial civil José Maria Moreira Filho, 58 anos, morreu nesta quinta-feira (14/10), após ser atropelado na BR-080, sentido Brazlândia. Ele pedalava por volta das 11h, quando foi atingido por um Fiat Toro branco. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, mas, quando as equipes chegaram, encontraram a vítima inconsciente, deitada no asfalto, com sinais de traumatismo craniano.

A vítima teve uma parada cardiorrespiratória e passou por tentativas de reanimação pelos bombeiros por cerca de 45 minutos. No entanto, o ciclista não resistiu, e um médico da equipe do Suporte Avançado do Samu confirmou a morte no local do acidente.





Identificada apenas como Cleide, a condutora do veículo estava sozinha e não precisou ser levada ao hospital. As polícias Militar e Civil do Distrito Federal foram acionadas para atuar na ocorrência. "A motorista fez o teste do bafômetro e (o resultado) deu negativo", informou a PMDF.





A condutora foi levada à 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) para prestar depoimento, e o caso segue sob investigação.





José Maria Moreira Filho era agente da Polícia Civil e chefe da Seção de Apoio Administrativo (SAA) da unidade policial que apura o caso. Em nota, a instituição lamentou a morte do servidor público e se solidarizou com os familiares. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do ciclista.





*Estagiária sob supervisão de Jéssica Eufrásio