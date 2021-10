Nove em cada dez internados por COVID-19 não tomaram vacina, diz estudo

Probabilidade de morte entre infectados pela COVID-19 que tomaram a vacina é 14 vezes menor, diz estudo do Instituto Emílio Ribas (foto: Silvio Avila/AFP)









Para o levantamento, os cientistas analisaram 1.172 hospitalizações com diagnóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à COVID no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, entre janeiro de 2021 e a primeira semana do último mês de setembro.





Entre os pacientes, 1.034 não haviam recebido nenhuma dose da vacina, 138 haviam tomado ao menos uma dose. 274 morreram por complicações da virose no Hospital. Destes, 237 não estavam vacinados, 21 receberam apenas a primeira dose e outras 16 pessoas tinham completado o esquema vacinal.





O estudo completo ainda não foi divulgado.





Queda na taxa de transmissão

Na manhã desta terça-feira (12/10), o Imperial College de Londres divulgou que a taxa de transmissão da COVID-19 no Brasil chegou a 0,60, o menor número desde abril de 2020, quando a Universidade começou a monitorar os dados.





O dado indica que cem pessoas contaminadas transmitem a doença para outras sessenta. Há duas semanas o índice estava em 1,04. A taxa fica acima de 1 ponto indica que cada contaminado transmite o vírus para mais de uma pessoa, o que indica o avanço da doença. Abaixo desse número significa que a propagação do vírus está em declínio.





O avanço na vacinação é o principal responsável pela queda nos casos. Até o momento, 149,6 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, o equivalente a 70,17% da população. 99,6 milhões receberam as duas doses ou a dose única, 46,72% da população.

Um novo estudo atestou a efetividade das vacinas no combate ao novo coronavírus. Realizado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, o levantamento apontou que, de cada dez pacientes internados com COVID-19, nove não tomaram a vacina contra a doença.