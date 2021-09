Mega-Sena pode pagar R$ 12,8 milhões nesta quinta-feira (30/9)

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Para quem pretende ficar milionário, atenção: o concurso 2.415 da Mega-Sena pode pagar na quinta-feira (30/9) o prêmio estimado em R$ 12,8 milhões para quem acertar as seis dezenas. O último sorteio, realizado na terça-feira (28/9), não teve ganhadores e o prêmio acumulou.





O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo pelas redes sociais do banco e televisionado por meio da Rede TV. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas e por meio de aplicativo de celular e internet banking até às 19h. O valor mínimo das apostas de 6 números é de R$ 4,50.

Segundo o banco, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados (Sena), 19% entre os acertadores de cinco números (Quina), 19% entre os acertadores de quatro números (Quadra), 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final 0 ou 5 e 5% ficam acumulados para a primeira faixa do último concurso do ano (Mega da Virada).