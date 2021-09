(foto: Youtube/Reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (18/9),os concursos 2410 da; 2326 da Lotofácil; 5661 da Quina; 1690 da Timemania; 2275 da Dupla Sena; e 508 do Dia de Sorte. O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.