Veja o resultado dos concursos da Lotofácil, da Quina e da Super Sete

Lotofácil sorteou prêmio de R$ 1,5 milhões (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta segunda-feira (20/9), os concursos da Lotofácil 2327, Quina 5662 e Seper Sete 146. As loterias pagaram, juntas, R$ 3,8 milhões.



O sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





Confira as dezenas sorteadas:

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25



Quina no valor de R$ 700.000

22 – 34 – 51 – 68 – 74

Super Sete no valor de R$ 1.600.000,

0 – 0 – 5 – 5 – 0 – 7 – 4



*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.