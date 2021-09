Brasil tem 37,53% da população totalmente vacinada contra o coronavírus

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O número decom ao menos uma dose contra ano Brasil chegou neste sábado, 18/9, a 141.453.669, o equivalente a 66,31% da população total. Nas últimas 24 horas, 368.475 mil pessoas receberam a primeira aplicação da, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.Entre os mais de 141 milhões de vacinados, 80.054.632 estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representada população total com a imunização completa contra o novo coronavírus.Nas últimas 24 horas, 736.026 pessoas receberam a segunda dose e outras 4 mil receberam um imunizante de aplicação única. Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 1.137.106 doses neste sábado.