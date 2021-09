Operação da PF investiga fraudes no Postalis, fundo de pensão dos Correios

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17/9), uma operação para investigar fraudes no Instituto de Previdência Complementar Postalis, fundo de pensão dos funcionários dos Correios. A Operação Amigo Germânico apura os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional e corrupção.

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Paraná e em São Paulo. Entre as medidas autorizadas pela Justiça, está o bloqueio de R$ 16.147.968,14 em bens dos investigados. De acordo com a investigação, os gestores recebiam dinheiro por indicar empresas para administrar os Fundos de Investimento.