Imagem aérea de aterro em Balneário Camboriú chama a atenção de internautas

A obra vai custar R$ 67 milhões (foto: Twitter/Reprodução)

Uma imagem aérea da Praia Central, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, viralizou na noite desta sexta-feira (27/8) e o assunto foi parar entre os mais comentados do Twitter no Brasil. A construção de um aterro no local chamou a atenção dos internautas, que questionaram a legalidade dos trabalhos.

Dia histórico para Balneário Camboriú (SC). Estive presente no início do alargamento das praias na cidade, nesta manhã. Essa obra trará mais desenvolvimento e qualidade de vida para a cidade. De aproximadamente 20 metros de praia para mais de 110 metros. Veja o vídeo e entenda pic.twitter.com/zvYaggwmXU — Luciano Hang (@LucianoHangBr) August 22, 2021

A obra de alargamento teve início em março deste ano e tem previsão para ficar pronta em novembro. Ela é feita por um consórcio de duas empresas, a brasileira DTA Engenharia e a belga Jan De Nul. A obra vai custar R$ 67 milhões.

Atualmente, a Praia Central tem, em média, 25 metros de faixa de areia, conforme a prefeitura. Após a obra, esse número deve aumentar para 70 metros.

Na última semana, moradores registraram fotos de uma grande quantidade de conchas na areia. A suspeita é de que elas tenham sido retiradas do fundo do mar pela draga, o que preocupa ambientalistas.

INTERNAUTAS CRITICAM

balneario camboriu uma das maiores aberracoes urbanisticas do brasil https://t.co/SsqLem3s7r — palerme (@lerme_lermes) August 27, 2021

Como deixaram Balneário Camboriú chegar ao ponto de blocos de concreto chamados prédios luxuosos taparem o sol da praia (e a brisa do resto da cidade)? Nem Fortaleza é assim.

Mas o problema não é a especulação imobiliária, e sim a invasão de terrenos por miseráveis, né? https://t.co/IOFoNPDfge — Lola Aronovich (@lolaescreva) August 27, 2021