Homem humilha atendente de bar no Litoral Sul de PE; veja o vídeo

Homem aparece no vídeo humilhando atendente (foto: Reprodução) Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um cliente de um bar na Ilha de Santo Aleixo, no município de Sirinhaém, proferindo xingamentos misóginos e ofendendo a atendente do estabelecimento. O acusado foi reconhecido como Felipe Brasileiro.

Homem humilha atendente de bar no Litoral Sul de PE; veja o vídeohttps://t.co/BSqnzovZ2T pic.twitter.com/d0JCUcMCCV — Estado de Minas (@em_com) August 28, 2021





"Minha filha, você não tem namorado não é? Seu namorado é viado? Que mau humor do c... Vá f... Atendimento c....o seu. Pior atendimento que existe aqui na Ilha de Santo Aleixo", diz o homem no vídeo.





A mulher prestou queixa na Delegacia de Sirinhaém por injúria e crime de gênero. Por nota, a Polícia Civil informou que as investigações da ocorrência de difamação "foram iniciadas e seguem até esclarecimento do fato".





De acordo com as imagens, o homem diz que possui uma pousada em Serrambi e teria ficado insatisfeito com o atendimento. Como justificativa para as agressões verbais, o autor dos xingamentos afirma que não estava "preocupado em perder a razão, pois estava pagando".





Também segundo o agressor, o mal atendimento da funcionária tem como justificativa a ausência de um "macho", e ela precisava colocar um sorriso no rosto, além de diversas expressões machistas.