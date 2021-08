Com pane, Banco do Brasil deixa 54 milhões de clientes sem acesso

Segundo o Banco do Brasil, problema não foi provocado por hackers (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Clientes do Banco do Brasil estão relatando enormes dificuldades para acessar o sistema do Banco do Brasil. Nada funciona. Nem PIX, nem cartão de débito e crédito, nem depósitos e transferências entre contas. Os problemas perduram desde às 15h desta sexta-feira (28/08).

Segundo o Banco do Brasil, não se trata de um ataque de hackers, como o que paralisou todo o sistema das Lojas Renner. A instituição classifica o problema como “instabilidade”, mas que está demorando muito para ser resolvida. Pelo menos 54 milhões de pessoas foram afetadas.









Andreia Conforti conta que passou a maior vergonha no supermercado, pois não conseguiu usar nem o cartão de crédito nem o de débito. “Infelizmente, não tinha dinheiro suficiente na carteira para pagar as compras. Deixei tudo no caixa”, afirma.





Por meio de sua assessoria, o Banco do Brasil assegura que o sistema está sendo restabelecido aos poucos, mas não dá previsão para quando os serviços estarão normalizados. “Estamos muito dependentes dos bancos. Creio que está faltando investimentos em tecnologia”, afirma Jorge Gonçalves.