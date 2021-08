Garotos destroem vacinas contra COVID-19 após não conseguirem imunização

As autoridades não contabilizaram o prejuízo causado pelos adolescentes (foto: Reprodução)

Dois adolescentes - de 16 e 17 anos - entraram no posto de vacinação do Centro Olímpico de Planaltina, no Distrito Federal, por volta das 13h30 desta quinta-feira (26/8), e derrubaram algumas vacinas contra a COVID-19. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está no local com duas viaturas para averiguar a situação.

Segundo a PMDF, os dois adolescentes ficaram irritados após pegarem fila para vacinação e, quando chegou a vez deles, não puderam ser imunizados. "Causaram tumulto no posto vindo a quebrar diversos frascos de vacina contra a COVID-19. O menor de 17 anos foi apreendido e conduzido à DCA (Delegacia da Criança e do Adolescente)", diz a corporação, em nota. O outro rapaz foi liberado.

A reportagem procurou a Secretaria de Saúde do DF para saber detalhes do prejuízo causado pelos adolescentes, mas ainda não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para maiores esclarecimentos. Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (26/8) no Palácio do Buriti, o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou: "Isso é caso de polícia”.

Mesmo com a revolta, o rapaz de 17 anos poderia ter sido vacinado. Isso porque começou, na última terça-feira (24/8), a vacinação contra a COVID-19 de adolescentes de 17 anos sem comorbidades. São 30 pontos de atendimento exclusivos para esse público, gestantes e puérperas, uma vez que esses grupos podem receber apenas a vacina da Pfizer/BioNTech.

Quem tem 18 anos ou mais e aqueles que procuram receber a segunda dose serão atendidos em outros postos. Além disso, o Governo do Distrito Federal (GDF) resolveu antecipar a aplicação do reforço da Pfizer — a partir de quinta-feira (26/8) — e flexibilizar o horário de atividade de deliveries e drive-thrus.