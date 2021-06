Policial Militar do DF é preso depois de ser flagrado transando em quartel

(foto: PMDF/Divulgação) corporação. O local é destinado ao curso de formação dos novos oficiais. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite da última sexta-feira (18/6), um major após ele ser flagrado com uma mulher dentro da academia da. O local é destinado ao curso dedos novos oficiais.









De acordo com a decisão do inquérito, o oficial não pode mudar de endereço sem aviso prévio e deve comparecer aos atos do processo. A pena é prevista no artigo 235 do Código Penal Militar, com detenção de seis meses a um ano. O código proíbe “praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique ato libinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar”.





A equipe de reportagem entrou em contato com a PMDF que disse não compactuar com “nenhum comportamento desviante”. “(A PMDF) leva ao conhecimento de seu Departamento Correcional, bem como ao Ministério Público e às instância judiciárias competentes, todos os fatos suspeitos de desvios de conduta”, conta.





Segundo o órgão, as circunstâncias serão analisadas no devido processo legal.