Navio desgovernado colide em estação de balsas no Porto de Santos

Cap San Antonio bateu na estação de balsas no Porto de Santos, no lado do Guarujá, na Baixada Santista, na tarde deste domingo (20/6). Ninguém ficou ferido no acidente.Segundo o Departamento Hidroviário, adanificou a plataforma de embarque de ciclistas. Por isso, a travessia Santos-Guarujá chegou a ser paralisada no início da tarde, mas o atendimento a pedestres, ciclistas e veículos já foi normalizado."Apesar da ocorrência, o tempo de espera para o embarque é normal e, neste momento, é de 20 minutos", afirma o Departamento Hidroviário, em nota. "As causas do acidente serão apuradas pela Capitania dos Portos."Vídeos do acidente circulam nas redes sociais. De acordo com a plataforma MarineTraffic, que reúne dados abertos sobre navegação, o Cap San Antonio tem como destino o Porto de Paranaguá, no Paraná.