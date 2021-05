PF encontra 98 quilos de cocaína em casco de navio no litoral paulista

Em uma nova apreensão de drogas no Porto de Santos, no litoral paulista, equipes da Alfândega da Receita Federal, da Polícia Federal e da Marinha do Brasil interceptaram 98 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio. A droga, que seria embarcada para a Espanha, foi confiscada pela PF para a continuidade das investigações.



Segundo informações da corporação, a apreensão foi feita na madrugada desta sexta-feira, 14, depois que um homem foi visto mergulhando com bolsas para baixo da embarcação. Mergulhadores do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste da Marinha do Brasil ajudaram a localizar a carga.



"O monitoramento por imagens e o patrulhamento durante toda a madrugada resultou na identificação da dorga, que se encontrava ocultada no compartimento conhecido como "Sea Chest" do navio", informou a PF.