'A imagem diz tudo', diz pai de mulher atropelada em Brasília

(foto: Marcelo Ferreira/ CB/D.A Press) Num misto de dor, revolta e incredulidade, os pais de Tatiana Thelecildes Fernandes, 40 anos, a mulher atropelada por um advogado na quarta-feira (25/8) após uma briga de trânsito, informaram que a filha segue em estado grave, na UTI.









De acordo com Luiz Sérgio Machado, pai da vítima, ela passou por duas cirurgias e se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília. A fratura na bacia será tratada posteriormente. "Os médicos fizeram uma cirurgia na cabeça, outra no tornozelo, que teve fratura exposta, e tem uma fratura na bacia que vai ser tratada posteriormente", disse ao Correio, nesta quinta-feira (26/8).





Trauma





A preocupação da família com o neto de 8 anos é enorme. "Meu neto de oito anos viu todo o acontecimento. Ele não conseguiu dormir essa noite. Eu e minha mulher estamos ficando com ele para ver se ele tem um trauma menor do que ele sofreu", lamentou Luiz Sérgio.





De acordo com o aposentado, a briga de trânsito que terminou com o atropelamento da filha teve início na QI 15, do Lago Sul, onde ela e o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, 37 anos, trocaram ofensas. Tatiane foi seguida até em casa. "Uma coisa boa é que tem a imagem. É triste dizer mas a imagem diz tudo. Se ela ainda xingou, não interessa. Ela parou e foi para a frente do carro, foi para a calçada. O cara deixa o carro lá para trás e vai, ele ainda passa por cima. O cara está distribuindo um monte de mentira, isso revolta. Fale a verdade. No depoimento ele disse que se arrepende. Propositalmente atropelou uma pessoa", disse.





Tatiana foi atropelada na tarde desta quarta-feira (25/8) em frente de casa após uma briga de trânsito. O crime foi registrado por câmeras do circuito interno de segurança de uma casa. O marido dela também escutou a discussão e viu o acontecido.





No vídeo, é possível ver o momento que Tatiana sai do carro, discute com o homem e em seguida é atropelada. Paulo Ricardo foi preso em flagrante. Na audiência de custódia no fim da manhã desta quinta (26/8), a Justiça o manteve detido.