Mulher atropelada por advogado no DF passa por cirurgia delicada

(foto: Material cedido ao Correio) Familiares e vizinhos estão estarrecidos com o atropelamento que deixou Tatiana Thelecildes Fernandes Machado Matsunaga, 40 anos, em estado grave. A servidora da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa) foi vítima de uma tentativa de homicídio, após uma briga de trânsito que terminou em tragédia, em frente à casa dela. O autor, o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, 37, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (26/8).









Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento em que Tatiana está dentro do carro, na frente de casa. Paulo dirige até o fim da rua e retorna. Segundos depois, assustado com o barulho das discussões, o marido da servidora sai de dentro da residência para ver o que está acontecendo. "Na hora em que a câmera não consegue filmar, é o momento que ela desce do veículo e vai em direção ao Idea. Depois, retorna ao carro para buscar o celular na intenção de filmar", afirmou o delegado. Enquanto a mulher está no meio da rua, Paulo acelera o carro, passa por cima de Tatiana e foge em seguida.





Tatiana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Brasília, no Lago Sul. Paulo se apresentou à 10ª DP pouco tempo depois do crime, na companhia de um advogado. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.





Ainda abalado, em depoimento, o marido da servidora contou que estava em casa, quando ouviu um barulho estranho na área externa e saiu para ver. Alegou que, em nenhum momento, ameaçou ou injuriou Paulo. No local do crime, as marcas de sangue evidenciam a tragédia.





Defesa



À reportagem, o advogado de defesa de Paulo, Leonardo de Carvalho, conta outra versão da história. Segundo ele, o autor acabara de passar por um exame em um hospital e, no caminho de casa, teria sido "fechado" por Tatiana. "Ele ultrapassou o veículo dela, mas ela continuou fazendo manobras agressivas, buzinou e reproduziu gestos obscenos", relata.





O advogado ressalta que Paulo decidiu tirar satisfações com a servidora. "Ele entrou em uma rua e conversou com ela, perguntando o motivo dela agir daquela forma e pedindo desculpas. Depois, ele foi até o final da rua e, quando voltou, foi surpreendido pelo carro dela bloqueando a via intencionalmente", argumenta Leonardo.





Segundo a defesa, no momento em que o marido de Tatiana saiu de casa, Paulo teria "se sentido ameaçado". "Ele viu que ela deu um passo para o lado, então viu uma forma de sair dali. Paulo só fugiu porque o marido correu, e ele sentiu medo." Leonardo acredita que o suspeito responderá o processo em liberdade. "Nunca houve a intenção de machucar a mulher. Ele ficou com medo da reação do marido, não sabia se estava armado ou algo do tipo", finalizou.





Lesões e coágulos na cabeça





Tatiana Thelecildes Fernandes Machado Matsunaga foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada às pressas ao Hospital Brasília, onde deu entrada em estado gravíssimo e inconsciente. Ela foi entubada imediatamente. A reportagem apurou que a vítima de atropelamento sofreu múltiplas fraturas de bacia e sacro (osso que fica ao final da coluna), além de fratura exposta no tornozelo.





Segundo familiares, Tatiana entrou na sala de cirurgia por volta das 14h. Ela passou por procedimento cirúrgico no tornozelo e no sacro. Além disso, a servidora sofreu graves lesões e coágulos na cabeça, o que agrava o quadro clínico. Até o fechamento dessa edição, Tatiana seguia internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Brasília. A mulher está sendo acompanhada pelo marido, e os filhos estão sob os cuidados dos avós.





Memória



