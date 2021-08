DJ Alok discursa em ato indígena no DF: 'Estou aqui para agradecer vocês'

DJ Alok discursa para 6 mil indígenas em ato contra o marco temporal para demarcação de terras (foto: Kamikia Ksedje/Reprodução ) O DJ Alok esteve nesta quarta-feira (25/08) em Brasília, onde se juntou aos mais de 6 mil indígenas mobilizados na capital contra o Projeto de Lei nº 490, que prevê o marco temporal para demarcação de terras . O artista, considerado em 2020 como o 5º melhor DJ do mundo pela revista "DJ Mag", discursou a favor da causa dos povos originários.









Atualmente, Alok está trabalhando em um novo álbum, que terá parte dos lucros direcionados para a causa indígena. A obra conta com a participação de integrantes de 11 povos indígenas, dentre elas as etnias Yawanawá e Huni Kui.





“É o projeto mais importante da minha vida, porque não é para mim, é para vocês”, diz sobre o álbum.





Mesmo eleito pela "Forbes Brasil" em 2017 como uma das 91 pessoas com menos de 30 anos mais influentes do país, tradicionalmente, o DJ não compartilha posicionamentos políticos em suas redes sociais, ou toma partido em seus shows.





Segundo ele, desta vez a causa o motivou a se posicionar. “Eu estou aqui por causa de vocês. Eu nunca me expus dessa maneira, só me exponho porque eu realmente estou com vocês”.





Ao final do discurso, Alok agradeceu. “Eu estou aqui para agradecer vocês por todo o empenho, todo esse período de resistência, de muita força e resiliência”, concluiu.





Redes sociais





Além da presença na mobilização, Alok compartilhou em suas redes sociais seu posicionamento. “O momento certo para prestarmos atenção é agora! Precisamos escolher muito bem nossas fontes de informação para compreendermos com clareza a ameaça de um grande retrocesso nos direitos dos povos indígenas caso o Projeto de Lei (PL) 490”, defendeu, em seu perfil no Instagram.





Outros artistas também estiveram presentes no acampamento em Brasília nesta quarta-feira (25/08). Integrantes da banda de heavy metal francesa Gojira e o cantor Vitão foram até o local prestar apoio à luta indigena.