Voo brasileiro com ajuda humanitária chega ao Haiti após troca de aeronave

Aeronave foi substituída por outra do mesmo modelo, devido a problemas técnicos (foto: Reprodução/ Força Aérea Brasileira ) O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou ao Haiti no início da tarde desta segunda-feira (23/8), após atraso para decolagem, prevista para acontecer nesse domingo pela manhã. Segundo a FAB, a aeronave precisou ser substituída por uma questão técnica.

Com mais de 12 mil feridos, o balanço divulgado pelas autoridades haitianas nesse domingo dava conta de 2.207 mortos, 344 desaparecidos e 12.268 feridos. Devido à situação do país, uma força-tarefa foi coordenada por vários ministérios brasileiros na última semana e autorizou o envio de uma missão humanitária.

Em nota, a FAB afirmou que aeronave escolhida para transporte foi a KC-390 Millennium. Mas ao decolar de Brasília para Porto Príncipe, em um pouso técnico - já programado, para a Base Aérea do Cachimbo, localizada no sul do Pará, foi constatada a necessidade de substituição do avião.

A transposição da carga e dos passageiros foi realizada na Base e uma aeronave do mesmo tipo continuou a viagem nesta segunda-feira, saindo às 9h de Boa Vista (RR) rumo à Porto Príncipe.

A equipe chegou em solos haitianos por volta das 13h15, segundo a FAB.

Entre os bombeiros integrantes da missão, quatro são mineiros. O capitão Tiago Silva Costa, o tenente Rafael Rocha, o sargento Wesley Bernardes Faria e o sargento Thales Leite Braga têm experiência em desastres, inclusive foram enviados a Moçambique, em 2019, quando o Ciclone Idai atingiu o país africano.

Quatro bombeiros de Minas estão na missão (foto: Divulgação/ CBMMG)

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), eles são integrantes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD) e além dos equipamentos de emergência e insumos, levaram ferramentas tecnológicas próprias para atuar em missões de colapso de estruturas. Como detectores de vida, equipamentos de precisão que contam com microfones que conseguem captar ruídos nos escombros e sensores que detectam sinais vitais como respiração e batimentos cardíacos.

Os sensores sísmicos e acústicos do sistema convertem as vibrações criadas pela vítima em sinais auditivos e visuais. O CBMMG é atualmente o único Corpo de Bombeiros no país a ter esse tipo de equipamento específico que ajudará no trabalho de buscas.

Veja a nota da FAB na íntegra:





"Uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou na manhã de domingo (22), de Brasília (DF) com destino a Porto Príncipe, capital do Haiti. O pouso técnico na Base Aérea do Cachimbo, localizada no sul do Pará, ocorreu normalmente e já estava previsto originalmente na rota. Por uma questão técnica, houve a necessidade da troca por outra aeronave do mesmo tipo, realizando-se a transposição da carga e dos passageiros naquela localidade.





A aeronave prosseguiu para Boa Vista (RR) ainda no domingo, decolou de Boa Vista (RR) rumo a Porto Príncipe nesta segunda-feira e já pousou naquele local."

