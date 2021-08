Homem é preso por assassinar mulher trans a facadas

(foto: Divulgação/ EBSERH) trans a facadas no município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19/8), nas proximidades da rodoviária da cidade. A vítima chegou a ser socorrida, mas ingressou sem vida no hospital. Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar uma mulhera facadas no município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19/8), nas proximidades da rodoviária da cidade. Achegou a ser socorrida, mas ingressou sem vida no hospital.





AstraZeneca: coquetel reduz risco de casos sintomáticos da COVID em até 77% documento de identificação com a mulher. Após ser atingida com vários golpes de faca, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf), com ferimentos graves. Por meio de nota, a unidade informou que a vítima já chegou ao local sem vida e que "foram adotados os protocolos legais necessários para o encaminhamento" do corpo ao Instituto de Medicina Legal (IML). De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, não foi encontrado





O autor do crime, identificado como Alexandre Gomes da Silva, de 34 anos, alegou que estava em seu veículo esperando um amigo e que a vítima teria entrado no carro e roubado alguns pertences. Segundo a versão que ele contou à polícia, a ação criminosa teria acontecido em legítima defesa.





O delegado Magno Neves, responsável pelo caso, informou que a Polícia Civil já analisa as câmaras de segurança do local para conferir se a versão do suspeito condiz com a realidade. Ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio. O delegado informou ainda que o suspeito será encaminhado para audiência de custódia.





A Polícia Civil disse que a investigação segue "até completa elucidação do fato".