Sorteio extra da Mega Sena paga R$ 65 milhões nesta terça-feira (10/8)

Primeiro sorteio da Mega-Semana dos Pais paga R$ 65 milhões nesta terça-feira (foto: Agência Brasil/Reprodução ) Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (10) o prêmio de R$ 65 milhões. As seis dezenas do concurso 2.398 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. sorteia nesta terça-feira (10) o prêmio de. As seis dezenas do concurso 2.398 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.









As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.