Mega-Sena acumula e pode pagar até R$ 65 milhões no próximo sorteio

(foto: REUTERS/Nacho Doce)

A Mega-Sena acumulou e pode pagar até R$ 65 milhões no próximo concurso, com sorteio marcado para a próxima terça-feira (10/08).No sorteio de ontem (07/08), válido pelo Concurso 2397, foram sorteadas as dezenas 06, 14, 20, 39, 46 e 48, mas ninguém acertou os seis números.No entanto, 79 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma ganhou R$ 60.862,18. Outros 6.058 apostadores acertaram quatro dezenas e “levaram” R$ 1.133,82 cada.