Rio Grande do Sul tem tempestade de neve; veja vídeo

Neve atingiu em cheio cidades do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (28/7) (foto: Juliana Andrade/Agência Brasil) Rio Grande do Sul foram atingidas por uma grande concentração de neve nesta quarta-feira (28/7). Além disso, ventos fortes acompanharam o fenômeno, como em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, onde foram registrados correntes de até 80 km/h. Várias cidades doforam atingidas por uma grande concentração de neve nesta quarta-feira (28/7). Além disso, ventos fortes acompanharam o fenômeno, como em, na Serra Gaúcha, onde foram registrados correntes de até 80 km/h.





14:28 - 03/07/2021 Frio e turismo de neve desafiam cumprimento de medidas anticovid no Sul do Brasil MetSul mostrou bem o cenário na cidade. "Em mais de 30 anos em previsão do tempo no Rio Grande do Sul jamais tínhamos visto neve na horizontal com vento tão forte e grande redução de visibilidade. É o que os norte-americanos chamam de uma snowsquall (nevasca) numa faixa de instabilidade com muita neve e vento", publicou a MetSul. Um vídeo produzido pela empresa de meteorologiamostrou bem o cenário na cidade. "Em mais de 30 anos em previsão do tempo no Rio Grande do Sul jamais tínhamos visto neve na horizontal com vento tão forte e grande redução de visibilidade. É o que os norte-americanos chamam de uma snowsquall (nevasca) numa faixa de instabilidade com muita neve e vento", publicou a MetSul.





TEMPO ' Condições em São Francisco de Paula por meia hora no início da noite foram de uma tempestade de inverno com neve forte, vento de 70 km/h a 80 km/h e visibilidade reduzida. Cenas muito raras de se ver no Brasil e comuns em países de clima frio. As imagens são da @metsul. pic.twitter.com/0b733PXUZK %u2014 MetSul.com (@metsul) July 28, 2021 Estado de Minas mostrou que Mais cedo, omostrou que pelo menos 13 cidades do Rio Grande do Sul registraram uma grande concentração de neve, entre elas, Gramado, tradicional destino de férias para muitos brasileiros.





Segundo a MetSul, em Gramado a temperatura mínima nesta quarta-feira foi de 2ºC, com máxima de 11ºC. Nesta quinta-feira (29/7), os termômetros caem ainda mais, com mínima de 1ºC e máxima de 10ºC. Em São Francisco de Paula, a mínima nesta quarta foi de 0ºC, com máxima de 8ºC. Já nesta quinta a mínima será de -1ºC e máxima de 7ºC.