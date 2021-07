Gramado e outras cidades do RS registram neve nesta quarta-feira (28/7)

chegou com tudo em algumas cidades donesta quarta-feira (28/7). Isso porque pelo menos 13 cidades registraram uma grande concentração de, entre elas,, tradicional destino de férias para muitos brasileiros.

Gramado e outras cidades do Rio Grande do Sul registraram neve nesta quarta-feira (28/7)

TEMPO ' Neve forte no começo desta noite em Gramado. pic.twitter.com/85spynRDop %u2014 MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o fenômeno nas ruas da cidade. No entanto, a neve veio acompanhada de ventos fortes. É possível ver nas imagens que as calçadas de Gramado estavam completamente cobertas no começo desta noite.