Justiça nega pedido de DJ Ivis para proibir ex-mulher de comentar agressões

A juíza Maria José Souza Rosado de Alencar, da comarca de Fortaleza, negou o pedido da defesa do DJ Ivis para tirar do ar o vídeo em que ele aparece agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda.

O DJ também teve negado o pedido para que ela fosse proibida de comentar o fato com a imprensa, principalmente quando “citar a filha menor de idade”.

Na decisão, a juíza alega não viu qualquer comportamento exagerado por parte de Pamella nas redes sociais: "A falta de veracidade ou eventuais excessos veiculados em matérias de internet deverão ser apurados posteriormente, sendo incompatível com o regime de plantão judiciário, pelo que deixo de acolher os pedidos formulados em tutela de urgência", diz um trecho da decisão.





Pamella se pronunciou numa rede social afirmando que algumas pessoas próximas a aconselharam a compreender o temperamento do ex-marido: “Eu me calei por muito tempo! Eu sofria com minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali pra ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados sem interferir com a desculpa que eu tinha que aguentar calada porque era o 'jeito dele', era esse o 'temperamento dele'”.





“Diziam que se eu quisesse viver com ele, teria que me sujeitar e ser submissa. Não se calem!!! Não se calem jamais!!! Eu não vou me calar!", escreveu Pamella no Instagram.

Produtor confessa agressões





No domingo, o produtor confessou as agressões nas redes sociais, mas alegou que a vítima o chantageava. Ele compartilhou vídeos de Pamela tentando agredi-lo.





"Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei", afirmou o DJ.





Por causa da repercussão do caso, Xand Avião anunciou que o produtor não faz mais parte da Vybbe, escritório que administra a carreira de cantores como Zé Vaqueiro, Nattan e Priscila Senna. “Nada explica, não tem explicação”, afirmou Xand.

Medida protetiva





A Polícia Civil do Ceará solicitou à Justiça medidas protetivas de urgência em favor de Pamella. Segundo o órgão, Dj Ivis não foi preso em flagrante porque as agressões ocorreram no dia 1º deste mês.





Ela também disse que ela e a filha estão seguras.