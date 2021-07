Pesquisadores lançam projeto contra negacionismo e desmonte da ciência

Segundo os pesquisadores, o sub-financiamento impacta diretamente na produção científica nacional (foto: Gladyston Rodrigues/EM)

Na próxima quinta-feira (8/7), data em que é comemorado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, um grupo de pesquisadores vai lançar um centro para combater o negacionismo e promover o conhecimento científico produzido no Brasil.

Segundo os organizadores do projeto, a data geralmente marca a importância da produção científica para o desenvolvimento do país e tem o objetivo de estimular um número cada vez maior de pessoas para a prática da ciência.





Neste ano, porém, eles acreditam que ela também servirá de alerta para o incentivo ao negacionismo promovido pelo governo federal; a disseminação de fakenews e a política de sub-financiamento que impacta diretamente na produção científica nacional, em grande parte feita dentro das universidades públicas.





"O momento é de muita preocupação e tem sido visto como uma forte tentativa de desmonte da nossa ciência, mesmo diante da maior crise sanitária do século. É preciso combater a política negacionista que se tenta impor no Brasil e é justamente com essa motivação que, no mesmo dia 8 de julho, lançaremos o Centro SOU Ciência”, destaca Soraya Smaili, coordenadora do projeto e reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) entre 2013 e 2021.





Segundo ela, o centro é uma força-tarefa composta por pesquisadores de várias áreas do conhecimento, de diversas universidades públicas brasileiras.





A missão é conectar de maneira mais intensa universidade, ciência e sociedade, tornando o conhecimento produzido mais acessível e democratizado, à serviço do desenvolvimento social, "para que a população não se deixe levar para o caminho de obscurantismo proposto na política do atual governo", diz Soraya.





Ciência produzida nas universidades brasileiras





O projeto vai estudar e acompanhar a educação superior e a ciência produzida nas universidades brasileiras, em diálogo e conexão permanente com a sociedade.





O objetivo do centro é elaborar diagnósticos e formular proposições para a sociedade e governos, além de alternativas para a tomada de decisões relacionadas às políticas públicas implementadas nas universidades, identificando e analisando o papel social e o valor público das universidades na transformação da sociedade.





O projeto é uma força-tarefa para combater o negacionismo e promover o conhecimento científico produzido no país (foto: Reprodução/redes sociais ) Além do corpo de 25 pesquisadores associados, o SOU Ciência será composto por um conselho estratégico e um conselho científico, formado por renomados produtores de ciência do país.





Ele terá apoio da Fundação Tide Setúbal e de outras fontes de financiamento, que vão possibilitar que pós-doutores e estudantes de iniciação científica conduzam, junto aos pesquisadores do centro, as atividades de pesquisa que desejam desenvolver.





"Nessa pandemia, a ciência mostrou até aqui sua capacidade de gerar respostas para todo o mundo. Mesmo assim, aqui, nosso governo tenta instalar um movimento anticiência. Para combatê-lo, acreditamos que o caminho mais eficaz e definitivo seja essa união e maior conexão entre universidade, ciência e sociedade, o que será realizado a partir desse dia 8 de julho, com o lançamento do SOU Ciência", conclui Soraya.





O lançamento do projeto será na quinta-feira (8/7), às 18h e será transmitido no canal do SOU Ciência no Youtube.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz