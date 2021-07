Formandos de curso de medicina participam de festa irregular em Noronha

(foto: Reprodução/Redes Sociais) irregular em um barco realizada na quarta-feira (30). Imagens quer circulam nas redes mostram pessoas aglomeradas e sem máscaras durante o evento. Ainda no vídeo, um cantor anuncia que os participantes são formandos em medicina. A faculdade em questão é o Centro Universitário UNINASSAU, localizado em Recife, segundo apurou o Diário de Pernambuco; A administração de Fernando de Noronha denunciou uma festaem um barco realizada na quarta-feira (30). Imagens quer circulam nas redes mostram pessoase semdurante o evento. Ainda no vídeo, um cantor anuncia que os participantes são formandos em medicina. Aem questão é o Centro Universitário UNINASSAU, localizado em Recife, segundo apurou o Diário de Pernambuco;









A agência de turismo Vida Mansa Noronha, que realiza passeios turísticos de barco na região, postou fotos e vídeos de participantes da festa nos stories de sua conta no Instagram. Neles, é possível ver os alunos da instituição, além de tripulantes com a camisa da empresa e locais da ilha. Uma busca pelas contas de alguns dos formandos, que estavam marcados nas fotos da empresa referida, revelou que se trata de uma turma de medicina da UNINASSAU, de Recife (PE).





Procurado, o Ministério Público de Pernambuco afirmou que aguarda a chegada do inquérito policial para análise.





Leia a nota da administração na íntegra:





Sobre o referido evento em uma embarcação que partiu do Porto de Santo Antônio, a Administração de Fernando de Noronha entende que houve um total desrespeito aos protocolos estabelecidos por decreto estadual e às medidas restritivas em vigor na ilha. Tão logo recebeu a denúncia, a equipe de Vigilância em Saúde acionou a Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis. Também foi apresentada denúncia ao Ministério Público para as devidas medidas legais.





É importante reforçar que, durante o processo de pagamento da Taxa de Preservação Ambiental, todos os visitantes aceitam um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, se comprometendo a cumprir o protocolo vigente, que inclui a proibição de festas, eventos, aglomerações e determina o uso obrigatório de máscaras. Também há protocolo específico para as embarcações na ilha, com limitação da capacidade dos barcos.





A Administração de Fernando de Noronha reitera que os protocolos e restrições em vigor na ilha têm o objetivo de proteger a vida das pessoas durante a pandemia e não irá tolerar nenhum tipo de desrespeito às medidas implementadas.





O Centro Universitário também se manifestou:





A UNINASSAU informa que, desde o início da pandemia pelo Coronavírus, tem tomado todas as precauções para evitar a disseminação do vírus e instruído toda sua comunidade acadêmica para que os cuidados necessários sejam tomados. A Instituição não incentiva qualquer atitude que viole estes princípios.





Vivemos um momento em que é necessário comprometimento de todos para preservar vidas e voltarmos à normalidade de nossas atividades.