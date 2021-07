Motorista pede passageiros para se inscreverem no canal do filho e viraliza

(foto: TikTok/Reprodução) individual, utilizou o veículo para mais do que levar passageiros até o destino desejado. Com uma placa instalada atrás do banco do passageiro, ele solicita aos clientes que se inscrevam no canal do Youtube do filho. No momento em que o pai imprimiu o pedido, o garoto tinha 74 inscritos na rede social. Agora, já são mais de 61 mil! Uma atitude amável de um pai encheu as redes sociais de amor nos últimos dias. O homem, que é motorista de um aplicativo de transporte, utilizou o veículo para mais do que levar passageiros até o destino desejado. Com uma placa instalada atrás do banco do passageiro, ele solicita aos clientes que se inscrevam no canal do Youtube do filho. No momento em que o paio pedido, o garoto tinha 74 inscritos na rede. Agora, já são mais de 61 mil!









O pedido ficou conhecido após uma passageira, Patrícia Ribeiro, se comover com a mensagem e filmar a placa. Ela inseriu o vídeo no TikTok, que viralizou na rede social: mais de 242 mil curtidas e quase 10 mil comentários foram feitos na publicação, todos se emocionavam com o gesto de incentivo do pai. Usuários do Twitter também reproduziram a foto. O resultado foi um crescimento rápido e estrondoso.





Print do vídeo da tiktoker Patrícia Ribeiro, que se comoveu com a atitude do pai (foto: TikTok/Reprodução)





Em uma das publicações, Sky, nome pelo qual o garoto se identifica nos vídeos, recebeu mais de 53 mil visualizações. Nos comentários, as pessoas desejam sucesso ao garoto. “Eu vim aqui pelo vídeo que eu vi que seu pai tinha colocado no Uber. Mano, eu confio que você crescerá bastante”, diz um comentário.





“Vim pelo seu pai, valoriza ele”, aconselhou outro internauta. “Seu pai te ama muito… Espero que no futuro você seja o maior youtuber de Minecraft do mundo”, desejou um dos novos inscritos.





Novos inscritos mandam mensagem de apoio ao garoto e pedem que ele valorize o pai (foto: Youtube/Reprodução)





Alguns youtubers famosos do ramo de games também conheceram a história e seguiram o garoto. O JP PLays, que reúne mais de 10,5 milhões de inscritos, deixou um comentário para o menino. “Muito bom, sucesso!!”.





O youtuber JP Plays, famoso na área de jogos e detentor de mais de 10 milhões de inscritos no canal, desejou sucesso ao garoto (foto: Youtube/Reprodução)





Sky agradeceu aos inscritos e afirmou que não sabe mais como agradecer o pai. “Se não fosse meu pai eu não estaria aqui. Eu sei que ele me ama. Já agradeci muito! Ele é o melhor pai que eu poderia ter”, disse.