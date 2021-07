Advogado da família e funerária pagaram por enterro de Lázaro Barbosa

Segundo a representante da funerária, Lívia Nunes, o advogado Wesley procurou o diretor do estabelecimento para custear os gastos. "Por ter conhecimento do trabalho e ética profissional da funerária, o doutor Wesley firmou um acordo com o diretor. A funerária, que fica na Asa Sul, se dirigiu ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Goiânia e, de lá, foi feita a remoção por outra funerária", explicou.





"Em nome da família, nós agradecemos a todos que compareceram. Deus cuidou de nós até o último momento", disse a mulher de Lázaro durante o sepultamento. A mãe, o pai e o padrasto não compareceram ao enterro.





Segundo o coveiro chefe do Cemitério de Cocalzinho de Goiás, Carlos Fábio, a família de Lázaro informou que irá procurar a direção do cemitério novamente para fazer um jazigo na sepultura de Lázaro.

Perseguição

A caçada a Lázaro Barbosa mobilizou uma megaoperação de busca que envolveu mais de 270 policiais militares e civis de forças goianas e do Distrito Federal, além da Polícia Federal e Rodoviária.





Ao todo, foram mais de 20 dias de procura depois que Lázaro foi apontado como autor da chacina da família Vidal em Ceilândia Norte. Nesse ínterim, o homem invadiu chácaras entre Cocalzinho, Edilândia e Girassol. Além disso, fez reféns e atirou contra outras vítimas e policiais. Na sexta-feira (25/6), o fazendeiro Elmi Caetano, 74 anos, foi preso como suspeito de ajudar Lázaro a escapar da polícia.





Na noite de domingo, moradores do bairro de Itamaracá, em Águas Lindas, denunciaram que avistaram o fugitivo. Na perseguição, Lázaro foi morto pela polícia.