Sul do Brasil tem três dias seguidos de neve pela primeira vez desde o ano 2000

A Região Sul do Brasil teve três dias consecutivos (segunda-feira, terça e quarta) com registro de neve, o que não acontecia há 21 anos. Os registros mais intensos foram feitos na quarta-feira, 30, na região do Planalto Sul, em Santa Catarina. Nevou durante a madrugada, chegando a ter acúmulo em cidades como São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra.



A Região Sul não tinha três dias consecutivos de neve desde 2000. De acordo com a Metsul, além da força da massa de ar frio, de origem polar sobre os três Estados da região, a ocorrência do ciclone subtropical Raoni colaborou para a chegada do fenômeno. Nos próximos dias, o cenário não deve se repetir já que, de acordo com a previsão meteorológica, as condições para ocorrência de neve irão se dissipar.



As baixas temperaturas e o registro de neve não foram exclusividade catarinense. Na segunda-feira, os termômetros marcavam 2°C em São José dos Ausentes, na serra gaúcha, quando foram feitos os registros de neve na cidade de maior altitude do Rio Grande do Sul. No mesmo dia, a neve chegou à cidade de Quaraí, na fronteira oeste gaúcha.



Nos dois casos, o fenômeno aconteceu de forma rápida e não chegou a gerar acumulados. Porém, o fato de ter nevado em Quaraí chamou atenção. Primeiro porque o fenômeno não acontecia na cidade desde 2005. No momento em que a neve caía na cidade, os termômetros marcavam 5°C, temperatura considerada alta para incidência de neve, ainda mais em uma região mais baixa.



De acordo com a Metsul, isso foi possível devido ao tempo seco e a circulação ciclônica dos flocos, que permitiu que as nuvens acumulassem neve e ela chegasse à região mais baixa.



Ainda na segunda-feira houve registro de neve em Santa Catarina e no Paraná. De acordo com a Metsul, na cidade de Palmas, foi possível ver parte da vegetação sendo coberta e ficando branca pela neve.



Na terça-feira, a neve chegou de vez aos locais mais altos do Rio Grande do Sul e subiu a serra. Houve registro de neve fraca em Caxias do Sul, Flores da Cunha, Gramado e Canela. Em todas as cidades, o fenômeno foi rápido e a neve rasa, não tendo acúmulo. Além da neve, diversas cidades registraram chuva gelada durante a semana.